CCIPD satisfeita com início da operação de transporte aéreo de carga nos Açores

A direção da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada/Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, congratula-se com o início da operação privada de transporte aéreo de carga entre a Região e o continente, "sem necessidade de obrigações de serviço público".

Diz a entidade em comunicado que “trata-se de um salto qualitativo importante para os Açores, uma vez que estamos perante uma opção de um agente privado, que não restringe a concorrência, uma vez que este tipo de operação pode ser desenvolvido por qualquer outra companhia, que já opere ou venha a operar no mercado regional”.





Considera a direção da CCIPD que é “muito importante que se mantenham as condições, para que também ao nível da carga aérea, haja uma solução de mercado, à semelhança do que acontece ao nível do transporte de passageiros. É, por isso, importante que não sejam introduzidas políticas e constrangimentos que ponham em causa a continuidade da abertura do mercado.





Desta forma a direção da CCIPD defende e faz “votos para que sejam encontradas as soluções mais adequadas para que as ilhas que não são diretamente abrangidas por esta operação privada possam dela beneficiar para a dinamização das exportações regionais e para a facilitação do seu aprovisionamento”, finaliza o comunicado.