Catorze detidos e quatro viaturas apreendidas no 1.º dia da operação "Carnaval em Segurança"

A PSP deteve 14 pessoas e apreendeu uma arma de fogo e quatro viaturas no primeiro dia da operação “Carnaval em Segurança”, que incide sobretudo em ações de fiscalização de trânsito e da comercialização ilegal de artigos de pirotecnia.

Em comunicado, a PSP explica que fiscalizou, na terça-feira e na madrugada desta quarta-feira, 2.655 viaturas,sobretudo em Lisboa, detetou 31 em excesso de velocidade e, dos 295 condutores testados à taxa de álcool no sangue, apenas um foi multado por apresentar um valor superior ao permitido por lei.

Foram ainda registadas outras 264 infrações ao Código da Estrada, acrescenta a nota.

No total, a PSP realizou 61 operações de fiscalização rodoviárias e 10 outras operações noutros contextos, envolvendo 400 polícias e 106 viaturas policiais.

No âmbito da operação “Carnaval em Segurança”, que arrancou na terça-feira, a PSP irá desenvolver uma operação policial de 24 horas de “maior dimensão”, entre as 07 horas de quinta-feira e as 07 horas de sexta-feira.

A PSP recorda que a época de Carnaval é “tradicionalmente caracterizada por um aumento do fluxo de trânsito, sobretudo nos centros urbanos, onde se realizam cortejos e desfiles, bem como nas imediações e zonas de diversão noturna e estabelecimentos comerciais, potenciando a ocorrência de sinistralidade rodoviária, designadamente atropelamentos".