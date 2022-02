Cátia Azevedo eliminada nas meias-finais dos 400 metros

A velocista de 27 anos, natural de Oliveira de Azeméis, concluiu as semifinais na 17.ª posição, sem conseguir avançar para a final, à qual chegavam as duas primeiras de cada série e as duas mais rápidas entre as restantes, mas conseguindo a melhor classificação de sempre de uma portuguesa na distância. Cátia Azevedo avançou para esta fase com o terceiro lugar na sua série das eliminatórias, conseguindo o 15.º melhor tempo (51,26 segundos), e detinha a terceira melhor marca pessoal e do ano entre as participantes na sua série, só superada pela jamaicana Stephenie Ann McPherson (49,61) e pela norte-americana Allyson Felix (50,02 em 2021 e 49,29 como recorde pessoal). A atleta do Sporting, que cumpriu a sua estreia olímpica com o 31.º lugar no Rio2016, chegou a Tóquio2020 ao melhorar o recorde nacional, que já lhe pertencia, para 50,59 segundos, a 03 de junho último, na cidade espanhola de Huelva.