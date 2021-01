Casos aumentam na Terceira e Faial

A ilha Terceira conta com 44 casos, mais 12 em relação aos dados de terça-feira. Desta forma, Angra do Heroísmo tem 21 casos (+6), sendo a Vila de São Sebastião a que tem maior número, seis casos. A Praia da Vitória soma 23 casos (+6), com a freguesia de Santa Cruz a ter o maior número, 10 casos (+2).

Na ilha do Faial há 14 casos (+4), com a freguesia da Matriz a ter o maior número, seis casos (+2).

Na ilha de São Miguel, o concelho de Vila Franca do Campo regista 71 casos (+5). A freguesia de Ponta Garça continua a ser a que tem maior número, 43 casos (+3).

O concelho de Nordeste surge com um novo caso, na freguesia de Santana.

A Ribeira Grande tem 251 casos (-22) e a freguesia de Rabo de Peixe é a que tem maior número 193 casos (-14).

Ponta Delgada tem 95 casos (-1) e a freguesia de São Pedro tem o maior número, 20 casos (+4).

A Lagoa tem 16 casos (-4) e Água de Pau regista seis casos (-3).

A Povoação tem quatro casos (-1) todos em Água Retorta.

A ilha de São Jorge volta a registar um caso positivo, este na Vila do Topo, concelho da Calheta.

O Pico tem dois casos, um na Vila da Madalena e um em São Caetano.

As Flores tem um caso em Santa Cruz.

O Corvo tem um caso.