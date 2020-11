Caso positivo leva a encerramento da Unidade de Saúde da Lagoa

No seguimento da "confirmação de um caso positivo, de um profissional de saúde, na Unidade de Saúde da Lagoa, e após instruções da Autoridade Concelhia de Saúde, por questões de segurança e salvaguarda de todos os utentes e funcionários informa que a partir de hoje encerra a Unidade de Saúde da Lagoa", lê-se em comunicado da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel.

A Unidade de Saúde da Lagoa está encerrada até ao próximo dia 20 de novembro.

A nota explica que estão a ser identificados, pela Autoridade de Saúde Concelhia, todos os contactos de risco. Os utentes que estiveram presencialmente na USLagoa e que não são considerados de risco, não serão contactados.



O comunicado, adianta que estão disponíveis para pedido de receituário os seguintes contactos: usismiguel.lagoa@azores.gov.pt ou 296 249 220. Tratamento e cuidados domiciliários serão assegurados pela Equipa de Apoio Integrado Domiciliário do Centro de Saúde de Ponta Delgada e tratamentos de feridas e injetáveis serão assegurados no SAC – Serviço de Atendimento Complementar do CSPD. Consultas de situações agudas serão também asseguradas no SAC - Serviço de Atendimento Complementar do CSPD.