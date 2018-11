“Casa dos Amigos da Lomba da Maia é uma mais-valia para a freguesia”

As mais lidas

De acordo com nota de imprensa da autarquia, acompanhado pelo presidente da junta de freguesia, Alberto Ponte, o autarca destacou que “este é um momento há muito ansiado pela população, em particular os emigrantes da Lomba da Maia que muito têm contribuído para que a Casa dos Amigos da Lomba da Maia seja uma realidade".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok