Casa do Povo da Maia homenagea Nobel da Medicina

Inserido no âmbito do Plano de Literacia Turística da freguesia da Maia, a Casa da Povo da Maia, organiza um evento que visa homenagear, o Nobel da Medicina 2006, Craig C. Mello e sua família, a ter lugar entre os dias 20 e 25 de julho.

O Centro de Informática e Multimédia da Casa do Povo da Maia, é o local escolhido para esta homenagem, denominada: “Maia: Terra do Nobel da Medicina 2006”.



Desta forma, sexta-feira, pelas 18 horas, decorrerá a apresentação de um livro de Graça Borges Castanho e de Maria de Lourdes Serpa sobre a vida pessoal e académica do Nobel da Medicina 2006. Segue-se uma palestra de cariz científico, proferida por Nelson Simões, sobre a descoberta de Craig Mello e suas implicações para a medicina.



Tem lugar ainda a inauguração de uma exposição, que conta com fotografias da família Mello, a réplica da medalha e do diploma recebido pelo Nobel.



Segundo nota de imprensa, esta homenagem, organizada conjuntamente pela Casa do Povo da Maia, Posto de Turismo da Maia e CRESAÇOR – Cooperativa Regional de Economia Solidária, visa reconhecer e dar a conhecer a vida pessoal e profissional de Craig Mello, cujas raízes familiares paternas se encontram na freguesia da Maia.