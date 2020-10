Casa do Arcano recebe exposição escultórica “Ensaio sobre o retorno”

A Casa do Arcano recebe, no próximo dia 29 de outubro, a primeira exposição após as obras de requalificação, apresentando ao público “Ensaio sobre o retorno”, de Catarina Alves, mostra que apresenta um conjunto de peças escultóricas que nascem da simbiose de materiais reciclados.