Casa da Madeira nos Açores recebe o Marítimo

De acordo com nota, neste âmbito a CMA irá levar ao Estádio de São Miguel mais de uma centena de madeirenses e familiares, residentes nos Açores, para apoiar a equipa da Madeira.

Este encontro na sede da Casa da Madeira nos Açores antecede o jogo da 1ª Liga, entre o Santa Clara e CS Marítimo, que decorre no sábado, dia 19 de janeiro, pelas 19h30, no Estádio de São Miguel.

A Casa da Madeira nos Açores (CMA) recebe, na próxima sexta-feira, dia 18 de janeiro, pelas 18h30, dirigentes e atletas do Club Sport Marítimo

