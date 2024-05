Casa Branca bloqueia divulgação de áudio de Biden contra más intenções dos republicanos

Horas depois desta decisão, o comité judicial da Câmara dos Representantes dos EUA (câmara baixa) votou a favor de avançar com ação para responsabilizar o procurador-geral Merrick Garland por desacato ao Congresso, por não entregar os registos.

“O departamento tem a obrigação legal de entregar os materiais solicitados de acordo com a intimação”, frisou o congressista Jim Jordan, presidente do comité judicial do Partido Republicano, durante a audiência.

“A recusa intencional do procurador-geral Garland em cumprir nossa intimação constitui desacato ao Congresso”, defendeu, citado pela agência Associated Press (AP).

Se os esforços dos republicanos da Câmara dos Representantes contra Garland forem bem-sucedidos, este será o terceiro procurador-geral a ser acusado por desacato ao Congresso.

A Casa Branca criticou os republicanos, numa carta esta quinta-feira, a rejeitar os seus esforços para obter o áudio, considerando-os como puramente políticos.

“A ausência de uma necessidade legítima das gravações de áudio revela o seu provável objetivo – cortá-las, distorcê-las e usá-las para fins políticos partidários”, destacou o conselheiro da Casa Branca, Ed Siskel, citado numa carta da presidência norte-americana.

“Exigir do poder executivo materiais de aplicação da lei tão sensíveis e protegidos constitucionalmente porque desejam manipulá-los para obter ganhos políticos potenciais é inapropriado”, acrescentou Siskel.

Garland informou separadamente Biden, numa carta divulgada esta quinta-feira, que o áudio se enquadra na condição de privilégio executivo, que protege a capacidade de um Presidente de obter conselhos sinceros dos seus conselheiros sem medo de divulgação pública imediata e de proteger comunicações confidenciais relacionadas a responsabilidades oficiais.

O procurador-geral frisou aos jornalistas que o Departamento de Justiça fez de tudo para fornecer informações aos comités sobre a investigação do procurador especial Robert Hur, incluindo uma transcrição da entrevista de Biden com Hur.

Mas, realçou Garland, a divulgação do áudio pode comprometer futuras investigações sensíveis e de alto nível.

As autoridades norte-americanas sugeriram também que a entrega do áudio poderia deixar futuras testemunhas preocupadas em cooperar com os investigadores.

O procurador especial Robert Hur recomendou - no seu relatório de 388 páginas, divulgado em fevereiro - que Biden, de 81 anos, visse arquivado um caso de retenção ilegal de documentos confidenciais, mas mencionou que se tratava de um processo envolvendo um “homem idoso com falhas de memória”.

A nomeação do procurador especial em janeiro de 2023 seguiu-se à descoberta de documentos confidenciais datados da época em que Joe Biden era vice-presidente (2009-2017), nomeadamente sobre o envolvimento militar norte-americano no Afeganistão, na sua residência em Wilmington, no Delaware, bem como num antigo escritório.