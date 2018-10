Ricardo Moura, decacampeão açoriano regressa do seu interregno competitivo para abrilhantar o Lotus Rallye, com Costa Martins como navegador no carro 0.





Excertos da entrevista de Ricardo Moura ao jornal Açoriano Oriental, na edição deste sábado, dia 27 de outubro 2018



Como surge esta oportunidade de estar no Lotus Rallye como carro 0?

É um rali em São Miguel pelo que tenho de despender pouco tempo e do lado profissional tornar-se mais fácil. Carro 0 porque, em circunstância alguma, me iria meter nas contas do campeonato, e foi uma forma de poder estar presente, contribuir para a festa. E de celebrar uma parceria de muitos anos: como é sabido, o dr. Costa Martins, no final do ano, deixará as suas funções na Fábrica de Tabaco Estrela, pelo menos nos moldes em que esteve até agora, e recordar esses tempos que passamos juntos, os vários carros 0 em que participamos juntos, principalmente nas Taças do Grupo Central e noutras competições que o Team Além Mar fez com que fossem possíveis. Será uma forma de recordarmos esse percurso.



Ainda não está definido: mas será ou um Mitsubishi Lancer Evo IX, que era um carro de treinos que eu tinha, ou um R5.









