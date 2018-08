Carolina Marín é a primeira com três títulos mundiais individuais de badminton

A espanhola Carolina Marín tornou-se este domingo a primeira mulher a conquistar três títulos individuais de campeã do mundo de badminton, ao conquistar o ouro em Nankin, na China.

Ao bater na final a indiana Pusarla Venkata Sindhu (21-19 e 21-10), a jogadora andaluza enriqueceu um palmarés em que já constavam as medalhas de ouro nos Mundiais de 2014 e 2015 e o título olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, este também com um triunfo sobre Sindhu na final.

Já nesta temporada, Marín, nascida em Huelva há 25 anos, sagrou-se campeã da Europa pela quarta vez, terceira consecutiva.