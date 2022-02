Carolina João consegue um 13.º e sobe a 34.ª em Laser Radial

A velejadora amadorense de 24 anos, começou com um 36.º lugar e na segunda regata do dia fez 13.º, claramente o seu melhor desempenho até agora, sendo que o anterior era o 28.ª.

A dinamarquesa Anne-Marie Rindom lidera com 22 pontos, seguida da sueca Josefin Olsson, com 34, menos um do que a holandesa Marit Bouwmeester, que fecha o pódio provisório.

A competição de Laser Radial prossegue na quinta-feira com a sétima e oitava regatas, sendo que as nona e décima se disputam na sexta-feira, antes da medal race que se realiza no domingo.