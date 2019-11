Carlos Arruda é o novo Provedor do Utente da Saúde

De acordo com nota, o despacho do presidente do Governo Regional foi publicado esta segunda-feira em Jornal Oficial.





O Provedor do Utente da Saúde tem a função de apoio e promoção dos direitos de cidadania na saúde e a salvaguarda da equidade no acesso aos cuidados de saúde.





Licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra, Carlos Arruda desempenhou, entre outras, as funções de chefe de Serviço de Ortopedia no Hospital de Ponta Delgada, onde foi também diretor do Serviço de Urgência.





Além de ter desempenhado funções de adjunto do diretor clínico do Hospital do Divino Espírito Santo, foi clínico geral no concelho de Ponta Delgada, tendo diversos trabalhos publicados no âmbito da sua área profissional.