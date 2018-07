Cáritas da ilha Terceira promove recolha de géneros alimentares

A Cáritas da ilha Terceira promove, no próximo fim de semana, (27, 28 e 29 de julho) uma recolha de géneros alimentares, nas superfícies comerciais Continente de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória e Guarita de Angra do Heroísmo, Praia da Vitória, Porto Judeu e Terra do Pão.