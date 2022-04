Canoistas João Ribeiro e Messias Baptista renovam com o Benfica

“Quando comecei na canoagem, nunca pensei que ia conseguir o que já consegui. Todos os anos, tento superar-me e superar os resultados de anos anteriores”, disse João Ribeiro, de 32 anos, aos canais de comunicação do Benfica.

O canoísta, que vai entrar na 11.ª época de ‘águia’ ao peito, recordou que o clube o contratou “numa fase menos boa” da sua carreira, após falhar os Jogos Olímpicos de Londres, em 2010, mas adianta que desde aí “foi sempre a subir”.

“Nesta modalidade, estar nos Jogos Olímpicos é a nossa prioridade e é por isso que estamos no Benfica, porque assim podemos dignificar o nome do clube ao mais alto nível. Estar em mais uns Jogos Olímpicos é mais um objetivo", frisou João Ribeiro.

No Benfica desde 2019, Messias Baptista vai continuar ao serviço da canoagem ‘encarnada’ e os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, são a meta no horizonte, mas antes há provas a realizar e bons resultados para obter.

“Renovar pelo Benfica é um sonho. Quando me contrataram, o meu sentimento foi de estar com o coração cheio, porque sou do Benfica desde pequeno, e ter um clube desta dimensão a apostar em mim é muito gratificante", sublinhou Messias Baptista, de 22 anos.