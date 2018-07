Candidaturas portuguesas a eleições autárquicas na Bélgica aumentam para 13

As mais lidas

De acordo com a embaixada de Portugal em Bruxelas, a comunidade portuguesa na Bélgica é constituída por cerca de 60 mil pessoas.

No presente, três portugueses cumprem mandato autárquico de seis anos: Inês Mendes Pinto (conselheira na Comuna Enghien), Pedro Rupio (conselheiro na Comuna de Saint-Gilles) e David da Cãmara Gomes (vereaçãoem Ottignies-Louvain-la Neuve).

Em 2006, o número de candidatos portugueses situou-se "entre 30 e 40", enquanto no último ato eleitoral, há seis anos, o número de candidaturas apresentadas aos órgãos locais na Bélica, aproximou-se de 30.

O número de candidaturas portuguesas às eleições autárquicas belgas, em outubro, aumentou para 13 nos últimos dias e o conselheiro na Bélgica do Conselho das Comunidades Portuguesas, Pedro Rupio, está convicto de que mais candidatos portugueses "vão avançar".

