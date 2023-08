Candidaturas para modernização das Escolas Profissionais já abriram

Segundo uma nota divulgada no ‘site’ do Governo açoriano, até ao 31 de agosto as escolas profissionais devem submeter as candidaturas na plataforma Recuperar Portugal.

O aviso hoje publicado afeta às várias escolas profissionais dos Açores a verba de cinco milhões de euros para “aquisição de novos equipamentos, renovação e/ou atualização de oficinas, laboratórios e salas de formação, bem como aquisição de licenças absolutamente necessárias ao funcionamento dos equipamentos adquiridos”.

“O objetivo da Medida M9 - Apoio às Escolas Profissionais com Intervenção na Formação e Reconversão Profissional de Adultos dos Açores é promover uma melhor resposta das Escolas Profissionais aos novos desafios das competências digitais, da formação à distância e do próprio mercado de trabalho”, lê-se na nota.

Ainda de acordo com o Governo Regional, os apoios a conceder no âmbito da medida “revestem a natureza de subvenção não reembolsável, sendo o financiamento às Escolas Profissionais assegurado a 100% pelo PRR”.