Candidatura de Bruno de Carvalho rejeitada

"As candidaturas apresentadas por Pedro Madeira Rodrigues (O Grande Sporting), João Benedito (Raça e Futuro), Eugénio Dias Ferreira (Pelo Teu Amor), Fernando Tavares Pereira (Unidos Venceremos) e Rui Jorge Rego (Projeto e Futuro) padecem de irregularidades formais que carecem ser retificadas num prazo máximo de 48 horas por forma a que possam ser consideradas", concluiu o comunicado.

Na mesma nota, Marta Soares indica que "foram devidamente verificadas como elegíveis para o ato eleitoral (...) as candidaturas de Frederico Varandas e de José Maria Ricciardi",

O presidente da MAG não especifica as razões da rejeição da lista, mas Bruno de Carvalho foi recentemente suspenso de sócio pela Comissão de Fiscalização nomeada pelo órgão liderado por Marta Soares, na sequência da demissão da maiora dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar.

"A candidatura apresentada por Bruno de Carvalho (Feitos de Honra, Leais ao Sporting) foi rejeitada", lê-se no comunicado subscrito por Jaime Marta Soares, após a verificação das listas concorrentes às eleiçoes de 08 de setembro.

A candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting foi rejeitada pela Mesa da Assembleia Geral (MAG), anunciou esta sexta feira o presidente do órgão, em comunicado, dando conta de que apenas duas candidaturas estão totalmente conformes.

