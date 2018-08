Candidatos apoiados por Bernie Senders e Donald Trump vencem primárias na Florida

As eleições primárias na Florida para o cargo de governador foram marcadas terça-feira pela surpreendente vitória do democrata Andrew Gillum, apoiado por Bernie Senders, que irá enfrentar em novembro o republicano Ron DeSantis, 'apadrinhado' por Donald Trump.

Nas eleições marcadas para 06 de novembro, Gillum tem a hipótese de se tornar o primeiro governador negro na história da Florida, se conseguir vencer o candidato da confiança de Trump, que reuniu 56% dos votos entre os republicanos.

Numa luta renhida, o candidato apoiado por Bernie Senders levou a melhor sobre a democrata Gwen Graham, que partiu como favorita na corrida. Gillum reuniu 34% dos votos e superou em apenas três pontos percentuais a filha do antigo governador Bob Graham.

Por outro lado, DeSantis afastou-se consideravelmente de seu concorrente imediato, o ex-comissário estadual de Agricultura Adam Putnam, que totalizou 36% dos votos, de acordo com dados das autoridades aquele estado.

Como já era esperado, o governador da Florida, Rick Scott, é oficialmente o candidato republicano ao Senado em Washington, depois de obter uns esmagadores 88%.

Scott espera agora 'roubar', em novembro, o lugar no Senado ao democrata Bill Nelson, naquela que é uma batalha crucial para o futuro 'controlo' do Congresso dos EUA.

As primárias da Florida, que coincidem com as do Arizona, foram seguidas por Donald Trump. Depois de conhecer os resultados, o Presidente felicitou os republicanos DeSantis e Scott na rede social Twitter.