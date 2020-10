Canadá e UE frisam necessidade de "multilateralismo” no combate à pandemia

“A solidariedade, cooperação e o multilateralismo são essenciais para derrotar o vírus e acelerar a recuperação económica”, referiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa à saída da cimeira em que se reuniu, virtualmente, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

Classificando os dois blocos como “parceiros que enfrentam um contexto internacional desafiante”, Von der Leyen frisou a cooperação “excelente” entre o Canadá e a UE no combate à pandemia de covid-19.

"O Canadá tem participado, desde o primeiro dia, nos eventos de doação [organizados pela União Europeia para o covid-19]. Muito obrigado por isso: esse apoio foi crucial", afirmou Von der Leyen.

Charles Michel sublinhou também a importância da “aliança estreita, sólida e robusta” entre a UE e o Canadá, movida por uma “partilha de valores”, e vincou a “convicção” que os dois blocos têm de que “os desafios globais devem mobilizar respostas globais”.

“Hoje o mundo encontra-se numa conjuntura crucial, estamos a assistir ao ressurgimento do covid-19 em todo o lado: (…) estamos determinados a combater a pandemia juntos, como uma comunidade global, em linha com os nossos valores, [compromisso com os] direitos humanos e Estado de direito”, afirmou Charles Michel.

Já Justin Trudeau, referindo um “aumento momento de tensão” no mundo, sublinhou que o Canadá continuará a lutar pelo “diálogo pacífico e construtivo”, e que “junto” com a União Europeia, continuará a construir “um futuro mais seguro e justo para todos”.

“O Canadá sabe que pode contar com o apoio e o compromisso da União Europeia”, sublinhou Trudeau.

Durante a cimeira de hoje, os líderes discutiram também a implementação total do Acordo Integral de Economia e Comércio (CETA) - que permite o livre comércio entre as duas economias desde 2017, mas que continua a funcionar de modo provisório - frisando a necessidade da sua implementação total ao nível europeu, que continua pendente da ratificação dos parlamentos nacionais.

“O CETA tem sido bom tanto para a UE como para o Canadá: o comércio bilateral aumentou 24% para produtos e 25% para serviços. Esperamos a ratificação rápida do CETA por todos os Estados membros”, referiu Charles Michel.

Também Justin Trudeau sublinhou a importância do tratado comercial para “os dois lados do oceano”, tendo sido criados “trabalhos para ambos” e havido um aumento de 20% na exportação do Canadá para a UE”.

“Comércio bom e progressista vai ser crucial para reconstruir uma economia forte que funciona para todos. Através do CETA, podem também ser criados mais trabalhos ecológicos”, sublinhou Trudeau.

Questionados sobre as próximas eleições nos Estados Unidos, os líderes referiram que os Estados Unidos são parceiros “cruciais” para os dois blocos, tendo Von der Leyen reconhecido, no entanto, que tem havido “diferenças em temas específicos” entre a UE e os EUA nos últimos anos, e pedido mais “compromisso” da parte dos americanos.

“No próximo mandato, esperamos maior compromisso [da parte dos Estados Unidos] no palco do multilateralismo, e no sistema multilateral baseado em regras, mas também um maior compromisso na luta contra o aquecimento global”, disse a presidente da Comissão Europeia.

A última cimeira conjunta UE-Canadá teve lugar em julho de 2019, em Montreal, no Canadá.