Campos Ferreira apela à mobilização do partido e antecipa “abada no PS” em março

“Tenho três certezas que são fatais como o destino: Congresso do PSD a 25 de novembro, Natal a 25 de Dezembro e uma abada no PS a 10 de março como já não me lembro”, disse o antigo secretário de Estado no 41.º Congresso social-democrata, que decorre hoje em Almada (distrito de Setúbal).

Numa intervenção que animou a sala e recebeu vários aplausos, o atual coordenador das Relações Internacionais do PSD apelou à mobilização do partido para as legislativas antecipadas, pedindo a cada militante que seja “um guerreiro, combatente”.

Capos Ferreira considerou que o PSD "tem tudo" para ganhar as eleições de março, nomeadamente, "um partido com quadros, um programa eleitoral, uma história que aprova a nossa capacidade" e "um líder [Luís Montenegro] jovem, capaz, experiente politicamente, trabalhador".

“Temos de levar deste congresso para as nossas casas, locais de trabalho, sítios que frequentamos uma e uma só mensagem: a mensagem que o PSD é o partido que é capaz, que é a alternativa que conta para mudar Portugal, para restabelecer a dignidade das instituições”, considerou.

Na opinião do antigo governante, os sociais-democratas devem fazê-lo “sem vergonha e sem timidez”, considerando que o partido deve ter “muito orgulho em todo o trabalho que fez quando foi chamado ao Governo”.

“Fomos nós que fomos ao batente, fomos nós que fomos resolver, fomos nós que fomos para o Governo restabelecer a dignidade nacional depois de o PS deixar por várias vezes o país no caos. Eles sim, o PS sim, é que tem que ter vergonha de levar uma mensagem de que quer ganhar eleições, de que quer ir para o Governo outra vez”, disse, num dos momentos mais exaltados da sua intervenção.