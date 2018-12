Campeões Nacionais do Convívio Intermunicipal de Futsal recebidos pelo presidente da autarquia da Madalena

As mais lidas

Composta por 16 jogadores da edilidade, a equipa participou este ano, pela primeira vez, no Convívio Nacional Intermunicipal de Futsal 2018, que reuniu formações de 34 municípios de todo o país, fomentando o intercâmbio entre formações em competição, com fair-play desportivo.

O presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares, recebeu, esta terça-feira, a equipa de futsal da autarquia, que se sagrou campeã nacional do Convívio Intermunicipal de Futsal.

