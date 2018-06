As mais lidas

O ciclista da Trek-Segafredo integrava um grupo de 17 ciclistas que integravam a primeira fuga do dia.

De acordo com o site da Federação Portuguesa de Ciclismo, Guerreiro sofreu uma queda e foi transportado por precaução para o hospital.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok