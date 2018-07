Campeão nacional de ralis evolui favoravelmente nos Hospitais de Coimbra

O estado de saúde do campeão português de ralis, Carlos Vieira, que sofreu um violento acidente no passado dia 8 de junho, na primeira especial do Rali Vidreiro, está a evoluir muito favoravelmente, disse hoje à agência Lusa fonte hospitalar.

O piloto está internado no Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde foi operado em 23 de junho, e encontra-se a "recuperar e a fazer reabilitação".

Fonte do CHUC adiantou à agência Lusa que estão a ser efetuadas conversas para que o campeão português de ralis seja transferido para o centro de medicina de reabilitação do Hospital Rovisco Pais, na Tocha (Cantanhede).

Carlos Vieira e o seu copiloto, Jorge Carvalho, despistaram-se no passado dia 8 de junho na primeira especial do Rali Vidreiro, na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Os pilotos foram de imediato transportados para o hospital de Santo André, em Leiria, e Carlos Vieira, que apresentava um "estado grave", foi estabilizado e posteriormente transferido para Coimbra com acompanhamento de um cirurgião, na sequência da gravidade e da tipologia das lesões.

Até ser operado no serviço de ortopedia, o campeão nacional de ralis esteve internado no serviço de Medicina Intensiva do CHUC desde o acidente.