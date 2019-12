Campeão Liverpool persegue uma das últimas 10 vagas para os 'oitavos'

No Grupo E, os 'reds' lideram, com mais um ponto do que o Nápoles e três do que o Salzburgo, necessitando apenas de um empate na terça-feira, na Áustria, para seguir em frente.

O Nápoles tem a tarefa, aparentemente, mais facilitada, uma vez que também precisa apenas de empatar em casa com o Genk, último classificado, enquanto o Salzburgo tem de vencer o Liverpool para manter a esperança de apuramento.

O Ajax, semifinalista na última temporada, também ainda procura garantir o apuramento no Grupo H e, para tal, precisa de apenas um empate na terça-feira na receção ao Valência, que, tal como o Chelsea, está a dois pontos dos holandeses.

Os valencianos apuram-se em caso de vitória na Holanda ou se terminarem em igualdade com os 'blues', que recebem o já eliminado Lille, com um triunfo a garantir o apuramento.

Com a Juventus já apurada no Grupo D, o segundo lugar será disputado por Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen, separados por um ponto, com vantagem para a equipa do avançado português João Félix.

O conjunto espanhol recebe o já eliminado Lokomotiv Moscovo, enquanto os 'farmacêuticos' têm de vencer a 'Juve', equipa do avançado português Cristiano Ronaldo, e esperar por um deslize do Atlético.

O Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, parte em vantagem para assegurar o segundo lugar no Grupo C, atrás do já apurado Manchester City, que tem cinco pontos de avanço sobre os ucranianos, seis sobre o Dínamo Zagreb e sete sobre a Atalanta.

Os ucranianos dependem de si próprios para seguir em frente, recebendo a Atalanta, que mesmo que vença, tem sempre de esperar que o Dínamo Zagreb não derrote os 'citizens'.

Com o Benfica já afastado do apuramento para os oitavos de final e o Leipzig já qualificado, o Lyon e o Zenit lutam pelo último lugar na fase seguinte, com vantagem no confronto direto para os russos.

O Zenit visita a Luz, com o Benfica a precisar de um triunfo, no mínimo, por 2-0 para seguir para a Liga Europa, enquanto o Lyon recebe o Leipzig.

No Grupo F, o FC Barcelona já assegurou o primeiro lugar, com Inter de Milão e Dortmund a entrarem empatados para a derradeira ronda: os alemães, que recebem o eliminado Slavia de Praga, têm de fazer um resultado melhor do que os italianos, que jogam em casa com os catalães.

Já apurados, o Bayern de Munique e o Tottenham, agora treinado por José Mourinho, defrontam-se para 'cumprir calendário' no Grupo B, enquanto o Olympiacos, de Pedro Martins, tem de vencer o Estrela Vermelha em casa para assegurar a transição para a Liga Europa.

Também no Grupo A os dois primeiros lugares estão atribuídos, com Paris Saint-Germain no primeiro posto e o Real Madrid no segundo, enquanto Club Brugge e Galatasaray lutam pela vaga na Liga Europa.