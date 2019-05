Campanha oficial arranca hoje em dia de debate quinzenal no parlamento

A campanha eleitoral para as eleições europeias arranca esta segunda-feira, com os candidatos na estrada enquanto no parlamento decorre o primeiro debate quinzenal com o primeiro-ministro após a crise política a propósito do tempo de serviço dos professores.

Cabe ao primeiro-ministro, António Costa, a abertura do debate quinzenal na Assembleia da República, que decorrerá à tarde, numa altura em que os cabeças de lista já começaram as ações do primeiro dia oficial de campanha eleitoral para as eleições de 26 de maio.

O PSD escolheu o distrito de Aveiro para este arranque oficial, com Paulo Rangel a visitar de manhã a Feira de Espinho acompanhado pelo ex-líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro, seguida de uma visita à empresa Simoldes, numa campanha que contará na última semana, com a presença diária do presidente do partido, Rui Rio.

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, será também participação frequente na campanha socialista, ao lado do cabeça de lista, Pedro Marques, que hoje começa o dia com uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Bragança, almoçando depois com autarcas na Guarda.

O candidato do CDS-PP às europeias, Nuno Melo, vai ter a seu lado, quase todos os dias, a líder, Assunção Cristas, mantendo hoje a tradição de ir a uma feira, escolhendo para começar o dia o mercado de Ponte de Lima, uma Câmara centrista, irá também à praia de Viana do Castelo, onde abordará os problemas ligados ao mar, depois, à praia de Vagos, Aveiro, e termina o dia com um jantar em Coimbra.

Neste arranque de campanha, o cabeça de lista da CDU, João Ferreira, começa o dia no Montijo, segue para Palmela, onde se encontra com trabalhadores da Câmara Municipal e trabalhadores da Autoeuropa, terminando num "jantar com mulheres apoiantes", em que estará o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, um reforço que o líder do PCP fará nos "eventos mais relevantes e emblemáticos de cada dia".

A partida oficial da corrida eleitoral do BE será dada hoje em Lisboa, para onde estão previstas, entre outras ações, uma visita à Escola Básica Maria Barroso e uma arruada na Rua Morais Soares, estando previsto que a coordenadora bloquista, Catarina Martins, estará praticamente todos os dias "lado a lado" com a cabeça de lista, Marisa Matias.

Nas eleições europeias de 26 de maio são eleitos 21 deputados portugueses ao Parlamento Europeu.