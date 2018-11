Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres começa domingo

Tem início, no próximo domingo, dia 25 de novembro, a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, que decorre até 10 de dezembro, numa organização da UMAR-Açores.

O programa de 2018, inclui atividades como, o teatro e música, workshops, sessões nas escolas, tertúlia, exposição, arte e outras ações de rua, assim como artigos de opinião na imprensa local, refere nota de imprensa.

A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, iniciativa de âmbito mundial em 1991, com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres, tem vindo a ser desenvolvida em Portugal incluindo os Açores, desde 2009, numa organização da UMAR e UMAR Açores, em parceria com diferentes organizações.



Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres tem início a 25 de novembro, Dia Internacional da Violência contra as Mulheres, e encerra a 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, com o fim de vincular simbolicamente estas duas datas e destacar que a violência contra as mulheres constitui uma violação dos Direitos Humanos.