Caminhada Solidária Contra o Cancro da Mama a 12 de outubro

A iniciativa solidária, concretizada através do Gabinete de Apoio ao Desporto da autarquia tem início nas Portas da Cidade e, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, haverá uma largada de balões de ar quente, junto à zona balnear do Forno da Cal. Os balões são feitos com materiais biodegradáveis e a sua estrutura é de bambu, adianta nota da autarquia.

Todos os interessados podem inscrever-se e levantar os respetivos kits no Gabinete de Apoio ao Desporto da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na Rua Eng. José Cordeiro, n.º 23. As inscrições custam um mínimo de 4 “abraços”.

Os kits são compostos por uma t-shirt, uma garrafa de água, um balão de ar quente, um laço rosa e panfletos informativos da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Recorde-se que, em 2017, a Caminhada Solidária Contra o Cancro da Mama contou com a participação de mais de 1.500 pessoas.