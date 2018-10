Caminhada Solidária angaria mais de 4.400 euros

As mais lidas

A iniciativa solidária da Câmara Municipal de Ponta Delgada, realizada através do Gabinete de Apoio ao Desporto, serviu, como habitualmente para sensibilizar a população em geral para uma doença que atinge milhares de pessoas.

A caminha decorreu entre as Portas da Cidade e o Forno da Cal, tendo conseguido angariar mais de 4.400 euros. Verba que, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, reverte integralmente para o Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, refere nota informativa.

Foram mais de mil as pessoas, desde crianças a seniores, que participaram, na última sexta feira, em mais uma edição da Caminhada Solidária Contra o Cancro da Mama.

