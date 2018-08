"Câmara revoga protocolo com Hotel The Lince Nordeste" é o título da manchete fotográfica.

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o atual executivo camarário do Nordeste revogou protocolo assinado pelo elenco que o antecedeu, na sequência de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas.

"Recuperação de I Liga" é o título da manchete fotográfica, que destaca o empate (3-3) conseguido pelo Santa Clara diante do Sporting de Braga depois de ter estado a perder por 3-0. "Projeto de inovação pedagógica avança nas Capelas", "Escola de Infantes e Cadetes aposta no voluntariado", "Navio-escola Sagres no mar dos Açores" e "PCP pede reforço de medidas contra a seca" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.