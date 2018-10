Câmara Municipal promove sessões informativas sobre cultura popular açoriana no Sul do Brasil

A autarquia de Ponta Delgada está a promover uma série de sessões informativas sobre a cultura popular açoriana no Sul do Brasil, que serão ministradas por Tereza Santos da Silva e vão ter lugar esta semana nos centros de convívio de idosos de Ponta Delgada.

Tereza Santos da Silva é associada da Casa dos Açores de Santa Catarina (Florianópolis) e tem-se dedicado ao projeto cultural sobre as manifestações da cultura popular de base açoriana em Santa Catarina.

A professora foi recebida, esta segunda-feira, em audiência de cumprimentos pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, num encontro que teve lugar nos Paços do Concelho.

Na ocasião, José Manuel Bolieiro congratulou-se com a parceria que permite potenciar as afinidades culturais entre os dois territórios, fazendo jus a uma história comum e criando sinergias, refere nota da autarquia.

Tereza Santos Silva vai estar esta segunda-feira na freguesia de Ginetes, onde também vão estar presentes os idosos do centro de convívio da Candelária. Amanhã, fará uma apresentação na Ajuda, num encontro a que se juntam os idosos do Pilar. Na quarta-feira é a vez da freguesia de Arrifes receber a sessão informativa sobre a cultura popular açoriana no Sul do Brasil.