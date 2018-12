Câmara Municipal de Ponta Delgada distingue cidadãos e instituições

Além destas três figuras, o município de Ponta Delgada, liderado por José Manuel Bolieiro, vai distinguir, numa cerimónia pública no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Clube União Sportiva, o Santa Clara SAD e o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada.

José Machado da Luz vai receber o Diploma de Reconhecimento Municipal na sequência da sugestão de um grupo de munícipes, sendo que a Medalha de Mérito Municipal à professora e escritora Natália Almeida, proposta pela Associação Seniores de São Miguel, é atribuída a título póstumo.

Melo Bento vai receber a Medalha de Mérito Municipal, uma proposta pelo Partido Socialista aprovada por unanimidade em reunião camarária, pelos “relevantes e abnegados serviços que ao longo da sua vida tem prestado” nos Açores e em especial em Ponta Delgada.

A Medalha de Mérito Municipal será atribuída também ao Clube União Sportiva, igualmente por proposta do Partido Socialista, aprovada por unanimidade em reunião camarária, atendendo ao “percurso desportivo notável e relevante para a afirmação e prestígio de Ponta Delgada”.

O mesmo galardão é atribuído à Santa Clara SAD, igualmente por proposta do PS aprovada por unanimidade em reunião camarária.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai ainda agraciar com a Medalha de Mérito Municipal o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (sugestão de Sérgio Resendes), cadetes do Mar, cadetes da Defesa e alunos das turmas 1 e 2 do 9.º ano do Colégio do Castanheiro.

As propostas foram numa primeira fase apreciadas pela Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural, e, posteriormente, submetidas à Câmara Municipal de Ponta Delgada.