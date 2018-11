Câmara Municipal de Lagoa homenageia Madalena Madureira

A Câmara Municipal de Lagoa, homenageou a professora Madalena Madureira, atribuindo, simbolicamente, o Voto de Louvor, em reconhecimento pela atividade que desempenhou de forma competente, profissional e contributiva para a educação e desporto, em particular, na modalidade do atletismo, durante 14 anos que teve ao serviço da Lagoa.

Na ocasião, a presidente da autarquia, Cristina Calisto, manifestou-se satisfeita por ter ao seu lado a professora Madalena, uma “referência na área do desporto que mostrou capacidades profissionais que, acima de tudo, cativaram a juventude lagoense para a prática da modalidade de atletismo, incluindo a própria autarca”, disse, citada em nota de imprensa.







Cristina Calisto salientou ainda que o “município de Lagoa demonstra claramente gratidão pelo seu trabalho desempenhado na educação e desporto, como, aliás, se comprova com a sala cheia de amigos e antigos atletas”.





Por sua vez, Madalena Madureira, claramente emotiva, agradeceu a todos, em particular, a Patrícia Rebelo, antiga atleta e responsável também por toda a homenagem, refere a nota,





Aquando da cerimónia foi exibido um vídeo que consistiu num registo de memórias, nomeadamente de atletas treinados pela professora, nas competições nacionais e regionais e de um pequeno testemunho das suas filhas que enalteceram o seu papel, não só enquanto mãe, mas também enquanto professora por conseguir cativar e unir os seus alunos em torno do desporto.





Foi ainda lançado o livro de Madalena Madureira, intitulado “Pequenas Palavras, Grandes Pensamentos”, apresentado por Aníbal Pires.





Madalena Madureira, professora de educação física, nasceu em Angola em 1945. Lecionou educação física na Escola Preparatória de Lagoa, de 1987 a 2001. Foi colaboradora, durante vários anos, com a Câmara Municipal de Lagoa na organização das corridas de atletismo, realizadas, anualmente, entre a vila de Água de Pau e a cidade de Lagoa.





Foi a fundadora do clube de atletismo da Escola Preparatória da Lagoa e treinou vários jovens e atletas do concelho que se evidenciaram em provas regionais, nacionais e europeias, na área do atletismo. Foi prospetora de talentos, de 2002 a 2004, um projeto que mereceu o apoio da autarquia lagoense.





Detentora de um amplo currículo, desempenhou vários cargos de relevo, designadamente: representante da ilha de São Miguel, em atletismo, no Conselho Regional de Alta Competição; selecionadora regional aquando da realização dos Jogos das Ilhas; presidente e diretora técnica da Associação de Atletismo de São Miguel; selecionadora dos escalões de formação da Ilha de São Miguel; treinadora dos escalões de formação do Clube de Atletismo da Lagoa e nos escalões de formação e seniores do Clube Operário Desportivo e juiz de atletismo em provas regionais, nacionais e internacionais.