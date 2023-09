Câmara Municipal de Lagoa abre candidaturas a bolsas de estudo

Em comunicado, a edilidade presidida por Cristina Calisto sublinha que esta medida “pretende valorizar e premiar o mérito dos jovens lagoenses e apoiar na prossecução e instrução de nível superior, contribuindo, assim, para o fortalecimento e desenvolvimento do concelho”.

O regulamento de atribuição das bolsas da CML prevê 30 bolsas de estudo de mérito e 50 bolsas de estudo para estudantes deslocados, sendo que cada bolsa tem o valor de 700 euros.

A submissão de candidaturas para estudantes deslocados, que se destinam a residentes no concelho, que frequentam ou pretendem frequentar estabelecimentos de ensino superior, público ou particular, fora da ilha de São Miguel, encontram-se abertas durante 30 dias, após a divulgação dos resultados de colocação no ensino superior.

Desta forma, acrescenta o Município lagoense, para os estudantes colocados na 1.ª e 2.ª fase, o período de candidaturas decorre entre 18 de setembro e 17 de outubro, e para os estudantes colocados na 3.ª fase decorre de 2 de outubro a 31 de outubro.

Já para as bolsas de estudo de mérito, destinadas a estudantes que frequentam um grau académico de licenciatura e mestrado, no setor público ou privado, e que tenham mostrado um aproveitamento escolar excecional, as candidaturas abrem entre os dias 2 e 31 de outubro.

A CML esclarece que estão excluídos deste tipo de bolsa os estudantes que ingressem o primeiro ano do primeiro ciclo de estudos do ensino superior.