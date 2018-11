Câmara Municipal da Horta destaca papel da APADIF na comunidade local

O Presidente da Câmara Municipal da Horta enalteceu, na passada quinta-feira, o papel que a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial - APADIF- tem desempenhado no concelho da Horta.

Para José Leonardo Silva, “o trabalho que a APADIF tem desenvolvido ao longo destes 25 anos é muito meritório. Quando surgiu a APADIF havia muito pouca informação sobre o que significava ser uma pessoa com deficiência. Não era um tema que fosse muito abordado porque havia ainda um grande desconhecimento".

"Nestes 25 anos, a APADIF criou oportunidades aos seus utentes. Foi pioneira em integrar as pessoas com deficiência, por isso temos obrigação de valorizar quem torna a nossa sociedade mais inclusiva”, frisou o autarca.

No decorrer da visita à conclusão das obras realizou-se uma atividade física proporcionada aos utentes dos ATL's Esperança e Arco-Íris da APADIF, uma atividade que a Câmara Municipal estende, no corrente ano letivo, a todos os ATL's do concelho, com caráter regular, proporcionada por um técnico da área do desporto e fruto de uma sinergia com os ginásios locais, à semelhança do que já vinha acontecendo com os centros de convívio de idosos da ilha.

“O nosso objetivo é incutir nos mais novos hábitos de vida saudável e incentivar o exercício físico para combater o sedentarismo e o surgimento de doenças como a obesidade infantil, entre outras", realçou o autarca.