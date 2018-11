Câmara Municipal da Horta de olhos postos no sector primário

A Câmara Municipal da Horta pretende reforçar a sua aposta na valorização do setor primário, na ilha do Faial, com medidas e projetos previstos no Plano e Orçamento para 2019.

José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, que falava na sessão comemorativa do 40.º aniversário da Associação de Agricultores da Ilha do Faial, destacou o investimento que a autarquia está a promover, nomeadamente no Centro de Acolhimento Empresarial e que inclui a instalação da Loja do Triângulo, criando, deste modo, “um local de excelência para surgir regularmente produtos específicos, ligados à economia da terra e ao setor primário, um local de lançamento de novidades, um espaço preparado para receber ações de formação e, sobretudo, um espaço de promoção, de valorização e de comércio”, disse me nota de imprensa.





Na ocasião, José Leonardo Silva anunciou que a a autarquia está a trabalhar no sentido de celebrar um protocolo com a Associação de Agricultores por forma a que as câmaras existentes nas antigas instalações do matadouro, possam ser utilizadas para promover a atividade da floricultura.



“Ao nível das nossas freguesias queremos continuar a contribuir para melhorar o abastecimento e o acesso às explorações agrícolas, em parceria, sobretudo, com o Governo Regional dos Açores. Por essa razão, mantemos em todas as delegações de competências uma verba destinada quer a pequenas intervenções nos caminhos agrícolas, quer ao nível da desratização no âmbito da Comissão Municipal de Combate aos Roedores”, salientou.