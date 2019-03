Câmara leva cerca de 300 crianças, jovens e monitores de várias instituições à Manhã Solidária no Luna Park

Cerca de 300 crianças, jovens e monitores de instituições sociais do concelho vão participar numa Manhã Solidária no Luna Park, uma iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada agendada para 6 de março, das 10 horas às 12h30.

As crianças e jovens, inseridas em instituições do concelho de Ponta Delgada, devidamente acompanhadas pelos respetivos monitores, terão, assim, uma manhã diferente e recheada de alegria e animação.





Depois da Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara de Ponta Delgada ter contactado com todas as instituições do concelho, que trabalham e acolhem crianças, acabou por ficar confirmada a presença de 235 crianças e jovens, além de 60 monitores das seguintes IPSS: Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes, Associação Seara do Trigo, Casa do Gaiato, Instituto Mãe de Deus, Lar da Mãe de Deus, Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel, Patronato de São Miguel, Projeto Renascer, Associação Autismo, Kairós (quotidiano) e Projeto de Inclusão Social Bairro de Santo António.