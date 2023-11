Câmara investe mais de 3,5 ME em habitação em São José

O Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, anunciou que a autarquia vai investir mais de 3,5 milhões de euros na construção de 24 novas casas na freguesia de São José, a partir do próximo ano.

“É com muito gosto que anunciamos a construção de 24 habitações em São José, num investimento superior a 3,5 milhões de euros, no âmbito duma candidatura muito importante do Plano de Recuperação e Resiliência, consubstanciado no Programa 1.º Direito do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana”, adiantou o autarca, citado em nota de imprensa do município.

Pedro Nascimento Cabral falava, na terça-feira, durante uma visita oficial à freguesia de São José, onde também anunciou que a autarquia vai realizar obras de requalificação na rua da Juventude, Avenida Antero de Quental, e no Polidesportivo Alberto Leça, revela a mesma nota.



“Todos estes passos que damos em sintonia com a Junta de Freguesia têm o objetivo comum de, a muito curto prazo, fazer com que São José se reencontre com o caminho do progresso e a sua população com uma nova qualidade de vida”, vincou ainda.

O executivo camarário visitou vários pontos nucleares de São José e pôde também conhecer de perto os principais projetos desenvolvidos pela Junta de Freguesia.

O presidente da Junta de Freguesia, segundo a nota da Câmara, fez “um balanço muito positivo” da visita de trabalho, tendo destacado a importância das medidas avançadas pela autarquia para salvaguardar o desenvolvimento da freguesia e atender às suas necessidades mais imediatas. “Os milhões que irão ser investidos na freguesia em habitações - que são necessárias em todas as freguesias, mas principalmente nas citadinas, como é a de São José -, em conjugação com os outros projetos assegurados pela Câmara Municipal, são naturalmente muito bem-vindos”, afirmou Jorge Miguel Oliveira.

A deslocação do autarca a São José decorreu no âmbito do programa de visitas oficiais às 24 freguesias do concelho, que tem como objetivo atualizar o conhecimento da realidade local e reforçar a proximidade entre eleitos e eleitores, promovendo a coesão social e territorial do concelho.