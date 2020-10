Câmara do Funchal ativa plano de contingência após teste positivo de trabalhador

“A Câmara Municipal do Funchal informa que teve conhecimento na terça-feira, dia 20 de outubro, ao final do dia, por parte do Instituto de Administração de Saúde (IASaúde), de que um trabalhador da empresa municipal SociohabitaFunchal testou positivo à covid-19, tendo ativado o seu Plano de Contingência interno”, pode ler-se na nota colocada no portal do município.

Este é o primeiro caso positivo reportado na região no âmbito autárquico, adiantando a Câmara do Funchal que referido trabalhador “já havia efetuado dois testes este mês” que tiveram resultado negativo, “após ter cumprido um período de férias fora da região”.

Ainda menciona que o funcionário “auto isolou-se na sua residência desde o passado sábado, dia 17 de outubro, após terem surgido os primeiros sintomas da doença”.

“O trabalhador contactou então o IASaúde e ficou a aguardar a realização do teste, o que aconteceu segunda-feira à noite”, afirma.

O município do Funchal salienta que logo que “teve conhecimento do caso positivo, foi ativado o plano de contingência interno, mesmo apesar disso já ter acontecido após o final do horário de expediente”.

Na mesma informação, assegura que “estão a ser feitas todas as diligências necessárias para ajudar a identificar eventuais contactos ocorridos, em estreita colaboração com o IASaúde”.

A Câmara do Funchal indica ainda que “o andar do edifício da SociohabitaFunchal onde o trabalhador em causa exercia as suas funções já foi, entretanto, encerrado”, mantendo-se assim quarta-feira para decorrer a “higienização integral do espaço”

O IASaúde reportou três novos casos de covid-19 na Madeira, seis recuperações e 17 situações suspeitas, sublinhando que o total de infeções ativas no arquipélago é agora de 103.

No boletim epidemiológico diário, a autoridade regional de saúde adianta que os novos casos são dois viajantes provenientes da Alemanha e um da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A região regista também seis novos casos recuperados nas últimas 24 horas, elevando para 234 o total de pessoas já curadas no arquipélago.

"São 103 os casos ativos, dos quais 95 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e oito são casos de transmissão local", esclarece o IASAÚDE.

Em análise também está o caso positivo detetado numa escola do Funchal, um aluno contaminado por um familiar que se ausentou da Madeira, que colocou duas turmas em isolamento, tendo sido estabelecido uma rede de 31 contactos (companheiros de escola e um professor” que já fizeram o primeiro teste que deu resultado negativo.