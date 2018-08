Câmara do Comércio de Ponta Delgada propõem alargamento do horário dos estabelecimentos no centro histórico

No âmbito da PDL White Ocean, que decorre sábado, em Ponta Delgada, a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, desenvolveu esforços para que os estabelecimentos comerciais possam prolongar os horários de funcionamento.



O objetivo, diz nota de imprensa é dinamizar e fomentar o comércio da cidade, e assim foi proposto aos estabelecimentos comerciais o prolongamento dos horários de funcionamento, tendo como referência as 22 horas, na sexta-feira e no sábado.



Será ainda organizado pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada o "Concurso de Montras Noite Branca 2018", em que os estabelecimentos que queiram participar devem respeitar a temática do evento.



As montras a concurso permanecerão decoradas entre os dias 3 de agosto e a meia noite do dia 5 de agosto de 2018, sendo o vencedor anunciado no dia 6 agosto de 2018, na sede da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada.



A escolha das montras será feita por um júri composto por representantes de diversas entidades e também por voto popular, com uma ponderação de 50% para cada uma das formas de votação.



Salienta-se que a votação popular será feita em boletins de voto, que estarão disponíveis junto da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada.