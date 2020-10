Câmara de Vila Franca do Campo cede espaço para sede do CDE de Ponta Garça

De 23 de outubro a 8 de novembro

A Câmara Municipal da Praia da Vitória, na ilha Terceira, apresentou, esta terça-feira, a edição de 2020 do Outono Vivo e da XV Feira do Livro, que se irá realizar entre os dias 23 de outubro e 8 de novembro, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, no Auditório do Ramo Grande e no Jardim Municipal Silvestre Ribeiro, cumprindo com todas as normas de segurança definidas pelas autoridades de saúde.