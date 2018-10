Câmara de Terras de Bouro assume funcionamento dos CTT para evitar fecho

As mais lidas

No concelho de Terras de Bouro, há um outro posto dos CTT, no Gerês, cujo funcionamento também já é assegurado há uns anos pelo município.

Paulo Sousa diz que vai solicitar aos CTT o cumprimento do objeto social para o qual a empresa obteve concessão e pedir a intervenção da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e do secretário de Estado das Infraestruturas para tentar a reversão daquela “infeliz decisão”.

Para Manuel Sousa, a solução encontrada é um “remedeio”, que conduzirá a uma “mais que previsível queda na qualidade de serviços prestados” e que “vai servir de sinal e abertura a futuras deslocalizações de entidades financeiras e públicas” do concelho.

Num comunicado publicado no Facebook, o vereador Paulo Sousa, do movimento independente Terras de Bouro, O Nosso Partido, acusa os CTT de “falta de pudor”, por “abandonar” o concelho e “ignorar o seu objeto social”, e critica a “acomodação” da Câmara.

Disse que manteve várias reuniões com os CTT para manter o posto a funcionar nos moldes atuais, mas nunca conseguiu qualquer abertura por parte da administração.

Segundo Manuel Tibo, os CTT continuarão a funcionar no mesmo edifício, propriedade daquela empresa, mas o serviço de atendimento será assegurado por dois funcionários do município.

O município de Terras de Bouro vai assegurar, a partir de 29 de outubro, o funcionamento do posto dos CTT da sede do concelho, para evitar o encerramento daquele serviço, disse esta sexta feira à Lusa o presidente da Câmara.

