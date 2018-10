Câmara de Ponta Ponta Delgada aprova Orçamento para 2019 na ordem dos 55 milhões de euros

O documento, aprovado com os votos favoráveis do PSD e a abstenção do PS, engloba o orçamento da câmara municipal, no montante aproximado de 43 milhões de euros, e o orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, correspondente a quase 12 milhões, adianta nota de imprensa da autarquia.





No âmbito das atividades municipais para o próximo ano, a prioridade foi novamente colocada nas Funções Sócio-Educativas, que ultrapassam os 53%. As Funções Económicas correspondem a mais de 10%, a rubrica Outras Funções equivale a cerca de 27% e as Funções Gerais equivalem a 10%.





“Muitas são as dificuldades que enfrentamos diariamente e que procuramos aqui transformar em desafios a vencer, continuando o rigor orçamental e de contas, verificadas nos anos anteriores”, refere o o presidente da autarquia, José Manuel Bolieiro, citado em nota.





"Somos o município com mais responsabilidade e maior dimensão no Poder Local dos Açores", recordou o autarca, pelo que "temos todo o dever político e democrático de evitar a demagogia e apostar no esforço de, continuadamente, fazer mais com menos, pois os recursos escassos são sempre de menos para a grandiosidade das necessidades e das ambições".