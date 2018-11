As mais lidas

A isenção do pagamento é válida para todos os parquímetros concessionados às empresas DataRede e Parquaçor.

Trata-se de uma medida que tem como principal objetivo incentivar as compras no comércio tradicional de Ponta Delgada, diz nota de imprensa da autarquia.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai isentar o pagamento de parquímetros durante todos os sábados do mês de dezembro, ou seja até dia 29, na zona do centro histórico da cidade.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok