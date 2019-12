Câmara de Ponta Delgada concede tolerância de ponto a 24, 26 e 31 de dezembro

Segundo nota, a exceção vai, como é habitual, e por motivos operacionais, para os colaboradores da Polícia Municipal e os colaboradores afetos aos serviços de Higiene e Limpeza e ao Cemitério de S. Joaquim escalados para aqueles dias, sem prejuízo da respetiva compensação.

No despacho, divulgado esta terça-feira, o autarca, José Manuel Bolieiro, refere que a tolerância de ponto é concedida considerando “a especial tradição de convívio familiar de que se reveste a vivência local da quadra festival de Natal” e “o envolvimento familiar dos trabalhadores do Município e as consequências públicas das tolerâncias tradicionalmente atribuídas nesta época especial”.