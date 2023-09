Câmara de Ponta Delgada ajuda famílias vítimas do mau tempo em agosto

“Em articulação com o Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA), a Câmara Municipal de Ponta Delgada vai apoiar esses agregados familiares, comparticipando obras nas respetivas habitações e a aquisição de eletrodomésticos”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela autarquia.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral (PSD), reuniu-se hoje com os presidentes de junta das freguesias mais afetadas pela intempérie que ocorreu na noite e madrugada de 20 de agosto para fazerem um balanço dos prejuízos.

A reunião de trabalho contou com a participação dos presidentes das juntas de freguesia das Capelas, Santa Bárbara, Remédios, Ajuda da Bretanha, Sete Cidades e Ginetes.

À saída do encontro, Pedro Nascimento Cabral referiu que “o balanço desta sessão de trabalho é extremamente positivo”, sendo que se voltou a “auscultar os presidentes de junta de freguesia”.

O objetivo foi “avaliar os esforços desenvolvidos desde a noite da intempérie e traçar ações preventivas que possam prevenir futuras inundações, dentro daquelas que são as competências municipais”, segundo o autarca.

Os presidentes de junta de freguesia “alertaram para a necessidade da criação de um plano concertado entre o município, as juntas e o próprio Governo dos Açores que possa ser capaz de prevenir consequências maiores em futuras intempéries”.

Os autarcas manifestaram ainda “preocupações quanto à desobstrução e fiscalização da limpeza das grotas e ribeiras a montante das vias municipais no concelho”.

Entre a noite do dia 20 e o dia seguinte, nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, em São Miguel, foram registadas 56 ocorrências na sequência das chuvas fortes.

Nessa altura, fonte da Proteção Civil de Ponta Delgada adiantou à Lusa, numa primeira fase, que quatro agregados familiares, num total de 17 pessoas, ficaram desalojados nas freguesias de Ginetes, Santo António e Remédios da Bretanha, tendo sido encontrada uma solução habitacional temporária.

Em 04 de setembro, o governo açoriano mostrou disponibilidade para apoiar as freguesias afetadas pelo mau tempo e adiantou que a variante às Capelas, em Ponta Delgada, cujo concurso será lançado até final do ano, vai procurar mitigar as inundações.

“Viemos identificar aquilo que, depois dos grandes trabalhos de limpeza, ainda possa haver e que cirurgicamente precisa de apoio. Estamos disponíveis para colaborar com presidentes de juntas através de protocolos para todos juntos acudirmos às situações que estão para ser resolvidas”, declarou, na altura, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.