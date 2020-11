Câmara de Lagoa promove 30º edição do concurso de presépios

Assim, todos os procedimentos, desde a inscrição até à sua validação, serão efetuados via online, até ao dia 17 de dezembro, através do contato telefónico n.º 296 960 000, ou do e-mail concursopresepios@lagoa-acores.pt, ou, ainda, através do formulário disponibilizado no portal da autarquia www.lagoa-acores.pt, indica nota de imprensa.



Os inscritos, com residência ou sede no concelho, devem fotografar o seu trabalho e enviar 10 fotografias, até ao dia 21 de dezembro, às 18 horas.



Serão admitidas duas categorias, nomeadamente presépio tradicional e presépio original.



Os presépios concorrentes serão avaliados,por um júri nomeado e pelo público, sendo a avaliação efetuada com base nas fotografias enviadas pelos participantes, nas diversas classes, nomeadamente na classe I para pessoas singulares; classe II para as escolas, jardins de infância, creches, Ateliers de Tempos Livres e catequeses do concelho; e classe III, para as instituições públicas ou privadas.



A avaliação do público decorrerá de 23 a 30 de dezembro, por votação online, no portal da autarquia e corresponde a um total de 50 pontos para o presépio mais votado em cada uma das categorias e classes.



A divulgação pública dos resultados do 'Concurso de Presépios' será feita através do portal da Câmara Municipal de Lagoa.