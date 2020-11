Câmara da Ribeira Grande vai realizar testes rápidos aos funcionários

“Com o número de pessoas infetadas no concelho a subir ao longo da última semana e tendo em conta que temos muitos profissionais no terreno, alguns deles na linha da frente, e outros no atendimento ao público, entendemos por bem reforçar as medidas preventivas”, realçou Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipalda Ribeira Grande, citado em nota.

O autarca entende que “está na hora de testarmos todos aqueles que prestam serviço na autarquia de modo a remarmos todos para o mesmo lado, ou seja, tentar reduzir e controlar a transmissão da doença".

“No contexto epidemiológico atual consideramos ser da maior importância testar o máximo de pessoas que conseguirmos de modo a obtermos uma deteção rápida da doença e, consequentemente, implementarmos as medidas de isolamento que conduzam à contenção da transmissão do vírus”, frisou Alexandre Gaudêncio.

O autarca considera que “no momento presente existem indicações internacionais de que é seguro utilizar testes rápidos, sobretudo nos casos positivos para sintomatologia e nos primeiros cinco dias de sintomas. A ação concertada e atempada pode ajudar a controlar a disseminação do vírus e a salvar vidas".