Câmara da Ribeira Grande quer reforçar incentivos ao voluntariado

A intenção foi manifestada durante uma visita aos bombeiros voluntários da Ribeira Grande que serviu também para assinalar o Dia Internacional do Voluntariado, efeméride que se comemora a 5 de dezembro de cada ano.







Na ocasião, refere nota de imprensa, Alexandre Gaudêncio defendeu a ideia de se “criar um prémio para o voluntariado que complemente e reforce a oferta já existente no âmbito do estatuto do voluntariado”, mostrando-se convicto de que “a ideia poderá ser aplicada não só nos bombeiros na Ribeira Grande, mas também nas demais instituições do concelho que promovem o voluntariado”.





Através das medidas a implementar o autarca pretende “incentivar os mais jovens a participarem mais assiduamente na vida das instituições e, dessa forma, reforçar o papel que as mesmas desempenham na sociedade”.





A visita aos bombeiros voluntários da Ribeira Grande contemplou uma breve reunião com a direção da corporação, presidida por Norberto Gaudêncio, durante a qual Alexandre Gaudêncio anunciou o “aumento do apoio financeiro” para o ano de 2020.





“Vamos aumentar em cerca de 30% o apoio por via do protocolo financeiro com os bombeiros e também vamos aumentar o valor que consta do protocolo para a utilização do complexo de piscinas Viriato Madeira por parte dos jovens e idosos”, relembrando que “a utilização das piscinas para aulas de hidroginástica por parte da comunidade sénior tem sido um sucesso”.